Экс-солист «Премьер-министра» Жан Милимеров признался, что плакал дома после развода

Бывший солист группы «Премьер-министр» Жан Милимеров рассказал, как переживал развод с Яной Гавриловой. По словам певца, он не мог сдержать слез после расставания с женой.
Милимеров прожил с супругой более 20 лет, в браке у них родились сын и дочь. Однако в 2020 году артист разошелся с Гавриловой. По словам певца, тот год стал для него черно-белым, поскольку на фоне проблем в личной жизни он стал участником «Голоса».
«У меня был сумасшедший музыкальный кайф, а домой приходил и плакал, потому что на душе было тяжело из-за расхода с супругой», — признался экс-солист «Премьер-министра» в эфире YouTube-шоу «PROжизнь».
Исполнителю было трудно смириться с тем, что дома его никто не ждет. По мнению Милимерова, он сам виноват в разводе. В карьере певца случился кризис, поэтому в семье возникли сложности с финансами, что привело к постоянной ругани.
Однако артист продолжает общаться с бывшей женой и видеться с детьми. Милимеров признался, что в душе еще не отпустил экс-супругу, поэтому не оставляет надежду вернуть ее.