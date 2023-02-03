Экс-солист «Премьер-министра» Жан Милимеров признался, что плакал дома после развода

Милимеров прожил с супругой более 20 лет, в браке у них родились сын и дочь. Однако в 2020 году артист разошелся с Гавриловой. По словам певца, тот год стал для него черно-белым, поскольку на фоне проблем в личной жизни он стал участником «Голоса».