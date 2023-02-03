«Чтобы дети не плакали»: семейный психотерапевт Кульгавчук назвал ключевую цель своей деятельности

Семейный психотерапевт – это врач, который лечит методом «психологического воздействия» между партнерами. Это может быть беседа, разъяснение, выявление внутренних конфликтов и поиск путей решения психологических проблем пациентов. Психотерапевты помогают людям улучшить качество их жизни. Зачастую специалистов посещают семейные пары, которые хотят наладить отношения между собой и научиться говорить на понятном друг другу языке.
В преддверии 14 февраля, дня всех влюбленных, ФАН пообщался с семейным психотерапевтом Евгением Кульгавчуком. Специалист работает на благо людей более 25 лет. Евгений Кульгачук рассказал о своей главной миссии, которая вдохновляет к работе и заряжает энергией.
«Одной из своих важных миссий я вижу в том, чтобы дети не плакали из-за родителей. Чтобы им не было стыдно за родителей. Каждый день я работаю с парами. Парами, находящимися в семейном кризисе. Я вижу людей, с накопленными обидами. Со списком претензий к партнеру. Но никогда не вижу их детей. У кого-то их еще нет, а у кого-то уже есть. И я работаю на детей, на тех, кого не вижу. Даже еще на не рожденных, чтобы они появились на свет в любви», – пояснил Евгений Кульгавчук.
Удивительно, но психотерапевт способен помогать маленькому человеку не только напрямую, но и через родителей.
«Я знаю, что где-то, ребенок, благодаря моей работе, засыпает с улыбкой, потому что папа не ругался сегодня с мамой. И наоборот. Что он чувствует себя в безопасности. Что он рад всей душой за своих родителей, что они помирились. Мне приятно, когда я вижу и потеплевшие лица людей, в процессе терапии, которые восстанавливают любовь, уважение. Но гораздо важнее – дети. Ведь они еще маленькие, ранимые, переживающие за маму и папу. С разрывающейся маленькой душой, которая может быть больше, чем души ссорящихся родителей.
По мнению специалиста, дети могут быть порой мудрее своих родителей. Они недоумевают: «почему нельзя жить счастливой жизнью? зачем ссориться?».
«Берегите отношения, учитесь мыслить, исходя из успеха семьи, стройте отношения, развивайте их, ухаживайте за ними. Пусть в вашем доме будет больше улыбок, доброго смеха, уважения и любви», — заключил врач-психотерапевт.
Ранее Евгений Кульгавчук рассказал, когда ночные кошмары становятся поводом обратиться ко врачу.