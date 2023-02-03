«Чтобы дети не плакали»: семейный психотерапевт Кульгавчук назвал ключевую цель своей деятельности

Семейный психотерапевт – это врач, который лечит методом «психологического воздействия» между партнерами. Это может быть беседа, разъяснение, выявление внутренних конфликтов и поиск путей решения психологических проблем пациентов. Психотерапевты помогают людям улучшить качество их жизни. Зачастую специалистов посещают семейные пары, которые хотят наладить отношения между собой и научиться говорить на понятном друг другу языке.