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Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества иностранцев

Экономика
Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества иностранцев

Депутаты Государственного совета Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных лиц. Об этом сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

В этот список вошло порядка 500 объектов. Национализации подлежит имущество украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. В перечне также числится имущество 12 банков Украины и футбольного клуба «Динамо Киев».

Деятельность антитеррористической комиссии по выявлению имущества пособников киевского режима продолжится на полуострове, указал Константинов.
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