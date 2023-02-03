Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества иностранцев

Депутаты Государственного совета Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных лиц. Об этом сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
В этот список вошло порядка 500 объектов. Национализации подлежит имущество украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. В перечне также числится имущество 12 банков Украины и футбольного клуба «Динамо Киев».
Деятельность антитеррористической комиссии по выявлению имущества пособников киевского режима продолжится на полуострове, указал Константинов.