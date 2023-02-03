Депутат Госдумы Арапов: «Не понимаю, как можно сейчас позволять себе какие-то заграничные поездки»

Могут ли государственные деятели, представители исполнительной и законодательной ветвей российской власти в период проведения спецоперации на Украине позволять себе заграничные поездки или аморальное поведение? Широкую дискуссию вызвало предложение петербургского бизнесмена Евгения Пригожина запретить подобное на законодательном уровне. ФАН попросил поделиться своим мнением на данную тему депутата Госдумы, члена Комитета по экологии и природным ресурсам Георгия Арапова.
«Во-первых, должность депутата или чиновника сама по себе обязывает человека, кандидата, который становится депутатом или чиновником, быть образцом. Потому что люди выражают свое доверие и рассчитывают на то, что народные избранники, чиновники какого-либо уровня, умеют держать себя в руках, умеют соблюдать приличия. Это, конечно, неотъемлемая часть работы. И для меня странно, что кто-то из депутатов может вести себя аморально», — высказал свою позицию парламентарий.
Стоит понимать, что зарубежные выезды в нынешний период чреваты определенными рисками, их можно позволять себе лишь с рабочими целями, уточнил Арапов.
«По поводу запрета. Вот недавно, кстати, служба безопасности Украины завела на меня уголовное дело — на меня и еще 54 депутата. И я, если честно, не понимаю, как можно сейчас, в то время, которое есть в принципе, позволять себе какие-то заграничные поездки, если это не касается какого-то налаживания отношений с дружественными странами, каких-то межпарламентских дискуссий. Поэтому я просто даже не понимаю, почему появляются материалы для такого разговора. Мне кажется, что депутаты сами должны осознавать важность момента и важность того, что на них смотрит вся страна. Поэтому никакого понимания к тем, кто решается на какие-то заграничные поездки, тем более в недружественные страны — никакого понимания к таким людям у меня нет», — подытожил депутат.
Ранее Георгий Арапов высказался о депутатах, которые отправляются в зону СВО добровольно.