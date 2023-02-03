Депутат Госдумы Арапов: «Не понимаю, как можно сейчас позволять себе какие-то заграничные поездки»

Могут ли государственные деятели, представители исполнительной и законодательной ветвей российской власти в период проведения спецоперации на Украине позволять себе заграничные поездки или аморальное поведение? Широкую дискуссию вызвало предложение петербургского бизнесмена Евгения Пригожина запретить подобное на законодательном уровне. ФАН попросил поделиться своим мнением на данную тему депутата Госдумы, члена Комитета по экологии и природным ресурсам Георгия Арапова.