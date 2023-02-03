«Дизайн под грифом «секретно»: на ВДНХ открылась выставка прототипов представительских авто

Для некоторых из них уже были готовы макеты, а кто-то даже успел «встать на колеса», но дальше прототипа дело по тем или иным причинам не пошло. Например, на выставке показан так и не ставший представительским первый советский лимузин «Ленинград-1». За основу восьмицилиндрового агрегата был взят «американец» — Buick 32-90, для ознакомления с устройством которого из Штатов привезли два экземпляра этого автомобиля. Один их них специально предназначался для снятия чертежей со всех деталей. Для современных техников все еще остается загадкой — был ли «Ленинград-1» полностью собран из отечественных деталей, или часть из них все-таки закупили за границей. В массовое производство советский лимузин так и не пошел.