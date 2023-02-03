«Дизайн под грифом «секретно»: на ВДНХ открылась выставка прототипов представительских авто

Они могли бы колесить по просторам страны, но навсегда остались лишь в виде чертежей, набросков и поисковых вариантов. На выставке «Дизайн под грифом «секретно», или Машины власти, которых не было», открывшейся на ВДНХ, можно проследить весь путь автомобилей от первой зарисовки и до готового варианта.
Для некоторых из них уже были готовы макеты, а кто-то даже успел «встать на колеса», но дальше прототипа дело по тем или иным причинам не пошло. Например, на выставке показан так и не ставший представительским первый советский лимузин «Ленинград-1». За основу восьмицилиндрового агрегата был взят «американец» — Buick 32-90, для ознакомления с устройством которого из Штатов привезли два экземпляра этого автомобиля. Один их них специально предназначался для снятия чертежей со всех деталей. Для современных техников все еще остается загадкой — был ли «Ленинград-1» полностью собран из отечественных деталей, или часть из них все-таки закупили за границей. В массовое производство советский лимузин так и не пошел.
«Это «не пришлось ко двору». То есть это хорошая интересная техника, но опередившая свое время. Руководитель, который приехал смотреть макеты, был не в духе и забраковал, или какие-то корпоративные интриги. Короче говоря, есть разные причины, почему эти прекрасные макеты, эскизы не пошли в серию», — объяснил куратор выставки Илья Сорокин.
Еще один претендент на звание главной машины страны — ЗИЛ-4102, разработанный в 1985 году. Практически автомобиль будущего для того времени. В салоне предполагалась компьютеризированная система считывания и воспроизведения данных, а также проигрыватель компакт-дисков вместо привычного кассетного магнитофона.
«Очень прогрессивная была идея для своего времени, очень правильная. Но тут началась перестройка — борьба с привилегиями, близость руководства к народу, популизм, скромность пропагандируемая — и лимузины перестали финансироваться. Получается, наработки есть, а на лимузины денег нет», — рассказал Сорокин.
Можно сказать, что на «Раисе», как эту машину ласково прозвали на заводе, закончилась советская часть истории автомобилей представительского класса. На протяжении следующих 30 лет руководители государства ездили на иномарках, пока, наконец, в 2015 году не был разработан Aurus.
На выставке представлен первый экземпляр президентского бронированного лимузина, который Владимир Владимирович Путин лично проверил и утвердил. Работу над автомобилями для руководителей государства куратор выставки Илья Сорокин сравнил с разработкой легендарного ЗИС-110 во времена Великой Отечественной.
«У ЗИС-110 в техзадании уже значилось: «автомобиль-триумф», «автомобиль Победы». Автомобиль начал создаваться в очень трудное для страны время. И тут же параллель — сейчас тоже непростое для страны время, практически борьба за выживание идет на полном серьезе. И сейчас в НАМИ продолжаются работы уже по созданию Aurus 2, который выйдет в 2024 году, уже полностью рестайлинг. Такие параллели интересные, что надо верить в свою силу, в свою победу, и в трудные времена уже начинать закладывать основу для тех машин, которые будут ездить после победы», — подчеркнул Илья Сорокин.
Увидеть выставку «Дизайн под грифом «секретно» своими глазами можно в павильоне музея «Гараж особого назначения» на ВДНХ до 16 апреля 2023 года.