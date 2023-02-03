Месси рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе после победы в финале ЧМ в Катаре

Лионель Месси признался, что обсуждал с Киллианом Мбаппе 22-й чемпионат мира по футболу в Катаре, но старался не акцентировать внимание одноклубника на финале турнира. Об этом семикратный обладатель «Золотого мяча» рассказал в интервью изданию Ole.