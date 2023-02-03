Месси рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе после победы в финале ЧМ в Катаре

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал об отношениях с французским одноклубником Килианом Мбаппе после финального матча ЧМ-2022.
Лионель Месси признался, что обсуждал с Киллианом Мбаппе 22-й чемпионат мира по футболу в Катаре, но старался не акцентировать внимание одноклубника на финале турнира. Об этом семикратный обладатель «Золотого мяча» рассказал в интервью изданию Ole.
«Да, мы говорили об игре, о праздновании, о том, как люди жили в Аргентине в те дни, когда я был в отпуске. И ничего, ничего больше, но все хорошо, очень хорошо», — подчеркнул 35-летний нападающий.
Финальный матч чемпионата мира в Катаре завершился победой сборной Аргентины над Франции в серии пенальти. Месси, который был признан лучшим игроком мундиаля, впервые в карьере завоевал золото планетарного первенства. Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022.