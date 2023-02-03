Глава кабмина Красноярского края Юрий Лапшин стал фигурантом дела о строительстве метро

Переведенные на счет фирмы деньги исчезли, а работы так и не были выполнены в полном объеме. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Суд арестовал бизнесмена Олега Митволя по делу о хищении 900 миллионов рублей.