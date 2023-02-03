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Глава кабмина Красноярского края Юрий Лапшин стал фигурантом дела о строительстве метро

Происшествия
Глава кабмина Красноярского края Юрий Лапшин стал фигурантом дела о строительстве метро

Глава кабинета министров Красноярского края Юрий Лапшин стал фигурантом уголовного дела о строительстве метрополитена.

Напомним, компания Олега Митволя в 2019 году подписала с красноярским госучреждением «Краевое транспортное управление» контракт на сумму 955 млн рублей на проектирование ветки метро в столице региона.

Из федерального бюджета на счета Красноярского ТИСИЗа поступило 742,2 млн и 227,9 млн руб. Тогда же начались работы. Предприятие делало видимость выполнения программы инженерно-геологических изысканий: из 642 скважин пробурили всего 200.

Переведенные на счет фирмы деньги исчезли, а работы так и не были выполнены в полном объеме. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Суд арестовал бизнесмена Олега Митволя по делу о хищении 900 миллионов рублей.
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