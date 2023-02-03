Правоохранители из Марий Эл курировали игорный бизнес в Чувашии

Всего за время преступной деятельности фигуранты заработали свыше 14 млн рублей. Также участница преступного сговора рекомендовала продажных полицейских прочим игорным бизнесменам. С сентября 2018 года по январь 2020 года они отдали ей свыше 3 млн рублей, которые были переданы правоохранителям. Это преступление обнаружили и пресекли работники УФСБ РФ по РМЭ.