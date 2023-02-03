Правоохранители из Марий Эл курировали игорный бизнес в Чувашии

Экс-начальник УЭБиПК по РМЭ и бывший начальник ОЭБиПК УМВД России по г. Йошкар-Оле предстали перед судом за то, что покрывали в Чебоксарах игорный бизнес.
Как пишет ИА «МедиаПоток», по данным следствия, 32-летний бывший начальник ОЭБиПК УМВД РФ по г. Йошкар-Оле и 38-летний экс-начальник УЭБиПК МВД по Марий Эл вместе с 42-летней чебоксаркой с марта 2018 года по ноябрь 2020 года получали денежные средства за покровительство игорному бизнесу.
Всего за время преступной деятельности фигуранты заработали свыше 14 млн рублей. Также участница преступного сговора рекомендовала продажных полицейских прочим игорным бизнесменам. С сентября 2018 года по январь 2020 года они отдали ей свыше 3 млн рублей, которые были переданы правоохранителям. Это преступление обнаружили и пресекли работники УФСБ РФ по РМЭ.
В результате суд признал фигурантов виновными и приговорил их к лишению свободы сроком на 9 лет и 9 лет и 2 месяца, а также оштрафовал каждого на сумму 14,2 млн рублей, заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Марий Эл.