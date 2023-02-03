Американские ученые объяснили опасность интервального голодания

Отмечается, что были проанализированы результаты опытов, в которых приняли участие 300 добровольцев, среди которых 70 человек практиковали интервальное голодание в настоящее время, 48 прибегали к нему раньше, а 182 питались без каких-либо ограничений и схем. Оказалось, что у следующих интервальному голоданию наблюдается склонность к перееданию, сообщает Life.