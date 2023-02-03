Американские ученые объяснили опасность интервального голодания

Ученые из Техасского университета (США) опубликовали в журнале Appetite результаты ряда исследований на тему интервального голодания.
Отмечается, что были проанализированы результаты опытов, в которых приняли участие 300 добровольцев, среди которых 70 человек практиковали интервальное голодание в настоящее время, 48 прибегали к нему раньше, а 182 питались без каких-либо ограничений и схем. Оказалось, что у следующих интервальному голоданию наблюдается склонность к перееданию, сообщает Life.
По мнению исследователей, дело в том, что интервальное голодание негативно связано с интуитивным питанием, в результате его приверженцы не обращают внимания на реальные потребности организма. Они едят по расписанию, а не при возникновении чувства голода. Это искажает аппетит и приводит к перееданию.