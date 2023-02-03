Подорожание яиц в США привело к всплеску спроса на разведение кур

По данным газеты, по всей стране отмечается повышение спроса на инкубаторы. Кроме того, в этом году наблюдается необычайно высокий спрос на живых кур. Объясняются такие показатели подскочившими ценами на продукты питания, и особенно стремительным подорожанием яиц, стоимость которых в декабре была почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее.