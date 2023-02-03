Подорожание яиц в США привело к всплеску спроса на разведение кур

Значительный рост цен на яйца в США обернулся увеличением числа американцев, занявшихся разведением кур, пишет газета The New York Times, ссылаясь на экспертов в этой области.
По данным газеты, по всей стране отмечается повышение спроса на инкубаторы. Кроме того, в этом году наблюдается необычайно высокий спрос на живых кур. Объясняются такие показатели подскочившими ценами на продукты питания, и особенно стремительным подорожанием яиц, стоимость которых в декабре была почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее.
Меган Ховард (Meghan Howard), продавец инкубаторов на северо-востоке штата Огайо, рассказала в интервью газете, что распродала большинство пород кур уже до лета. По ее словам, люди действительно обеспокоены продовольственной безопасностью.
Между тем, в США в прошлом году обострилась ситуация не только с подорожанием продуктов питания — такая же тенденция затронула стоимость топлива, удобрений и кормов для животных.