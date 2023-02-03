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Актер сериалов «Универ» и «Ранетки» Сергей Корсик умер от пневмонии в Москве

Общество
Актер сериалов «Универ» и «Ранетки» Сергей Корсик умер от пневмонии в Москве

В возрасте 30 лет скончался Сергей Корсик. Он снялся в сериалах «Универ» и «Ранетки», а также был солистом Ансамбля Александрова, сообщило издание REGNUM.

Мужчину в октябре прошлого года доставили в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Кроме того, было подозрение на заражение туберкулезом. В течение четырех месяцев Корсика лечили, но положительной динамики не было.

Друг артиста рассказал, что незадолго до смерти тот позвонил ему и попросил пока не приносить продукты в больницу. Корсик заявил, что его переводят в реанимацию.
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