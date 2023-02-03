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ВЦИОМ: почти 80% россиян доверяют Владимиру Путину

Общество
ВЦИОМ: почти 80% россиян доверяют Владимиру Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как граждане РФ относятся к главе государства Владимиру Путину.

Президенту России доверяют 79,2% респондентов. А 75,7% положительно оценивают его деятельность. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 62,5% граждан. За последнюю неделю уровень положительной оценки деятельности российского правительства составил 50,8%.

Опрос проходил с ноября 2022 года по январь 2023-го методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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