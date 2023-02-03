Депутат Алехин поддержал инициативу о запрете чиновникам уезжать из РФ на время спецоперации

Бизнесмен Евгений Пригожин предложил запретить чиновникам на время проведения специальной военной операции на Украине покидать территорию Российской Федерации. Инициатива нашла положительный отклик у аудитории и некоторых политических деятелей.
В частности, депутат ГД Андрей Алехин во время беседы с корреспондентом ФАН высказал одобрение относительно предложенной инициативы.
«Насколько мне известно, такого запрета не предполагается, по крайней мере, Песков (Дмитрий Песков, — прим. ФАН) об этом сказал. Хотя на мой взгляд это необходимо сделать. Но пока в Госдуму такой законопроект не вносился и решения такого не принималось. Больше разговоров», — считает Андрей Алехин.
По мнению депутата Госдумы, представителям отдельных профессий не желательно покидать территорию РФ на время СВО.
«Надо смотреть по конкретной ситуации. Потому что с определенными профессиями возникает много вопросов. Есть профессии, представителей которых, на мой взгляд, нельзя выпускать. Но, по-моему, сейчас это никаким образом не регулируется», — заключил Алехин.