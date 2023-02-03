Экс-посол США в России Макфол призвал устроить Москве «большой взрыв»

Затяжной кризис на Украине оказался невыгоден Западу, считает бывший посол США в России Майкл Макфол. Дипломат предложил Белому дому усилить санкции в отношении Москвы.
В беседе с Foreign Affair экс-посол отметил, что мир будет судить обо всем кризисе по «последнему году, а не по первому». Поэтому властям США следует учесть, что за поражение будут отвечать представители Демократической партии, которые втянули страну в невыгодный конфликт, пишет РИА Новости.
Макфол также предложил Белому дом план под названием «теория большого взрыва», который подразумевает усиление антироссийских санкций и отправку на Украину большего числа ракет и дальнобойного оружия в как можно более сжатые сроки. Дипломат также призвал Госдепартамент США признать Россию «страной — спонсором терроризма» для последующей финансовой блокады.