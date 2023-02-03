Экс-посол США в России Макфол призвал устроить Москве «большой взрыв»

В беседе с Foreign Affair экс-посол отметил, что мир будет судить обо всем кризисе по «последнему году, а не по первому». Поэтому властям США следует учесть, что за поражение будут отвечать представители Демократической партии, которые втянули страну в невыгодный конфликт, пишет РИА Новости.