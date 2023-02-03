Доходы инфлюенсеров от рекламы в России впервые снизились по итогам года

Доходы российских инфлюэнсеров от рекламы впервые продемонстрировали падение по итогам года. Снижение в 2022 году составило 5%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Perfluence.
Блогеры и знаменитости лишились западных рекламодателей, но главным фактором аналитики считают блокировку Instagram✱ (деятельность Meta✱✱ по работе Instagram✱ и Facebook✱ объявлена в РФ экстремистской и запрещена), после которой крупные фирмы частично переориентировали свои бюджеты в Telegram.
В 2023 году рынок способен развернуться к росту через короткие видео и бюджеты китайских инвесторов. Однако негативным фактором влияния окажутся новые требования маркировки рекламы, предупреждают эксперты.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму