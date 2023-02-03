Доходы инфлюенсеров от рекламы в России впервые снизились по итогам года

Блогеры и знаменитости лишились западных рекламодателей, но главным фактором аналитики считают блокировку Instagram✱ (деятельность Meta✱✱ по работе Instagram✱ и Facebook✱ объявлена в РФ экстремистской и запрещена), после которой крупные фирмы частично переориентировали свои бюджеты в Telegram.