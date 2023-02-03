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Роспотребнадзор заявил о способности «Кракена» обходить барьер иммунной защиты

Общество
Роспотребнадзор заявил о способности «Кракена» обходить барьер иммунной защиты

Способна ли иммунная система человека противостоять новому штамму коронавируса «Кракен», рассказали в Роспотребнадзоре.

Этот подвид COVID-19 может уклоняться от иммунитета. Однако поводов для беспокойства нет, так как активное распространение такого штамма маловероятно, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Подвариант XBB 1.5 обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты», — подчеркнули в ведомстве.

Первый случай штамма «Кракен» в России выявили 12 января. Им заразилась 32-летняя жительница Пензы. О втором случае «Кракена» стало известно в начале февраля. Вирус выявили у пациента из Республики Тыва. По словам медиков, заболевание протекает у него в легкой форме. Что касается женщины из Пензы, она успешно выздоровела. Ей ничего не угрожает.
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