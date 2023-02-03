Роспотребнадзор заявил о способности «Кракена» обходить барьер иммунной защиты

Первый случай штамма «Кракен» в России выявили 12 января. Им заразилась 32-летняя жительница Пензы. О втором случае «Кракена» стало известно в начале февраля. Вирус выявили у пациента из Республики Тыва. По словам медиков, заболевание протекает у него в легкой форме. Что касается женщины из Пензы, она успешно выздоровела. Ей ничего не угрожает.