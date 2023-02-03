Панин назвал Дмитрия Нагиева темной лошадкой и похвалил Ивана Урганта

Панин поделился мнением о Нагиеве и Урганте в интервью журналисту Илье Малиновскому. По словам актера, он знаком с обоими телеведущими. При этом артист отметил, что с Нагиевым пересекался раз в жизни. Панин отозвался о шоумене сдержанно, а вот Урганта похвалил.