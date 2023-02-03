Панин назвал Дмитрия Нагиева темной лошадкой и похвалил Ивана Урганта

Звезда «Жмурок» Алексей Панин высказался о телеведущих Дмитрии Нагиеве и Иване Урганте. Сбежавший из России актер рассказал, что думает о пропавших с экранов шоуменах.
Панин поделился мнением о Нагиеве и Урганте в интервью журналисту Илье Малиновскому. По словам актера, он знаком с обоими телеведущими. При этом артист отметил, что с Нагиевым пересекался раз в жизни. Панин отозвался о шоумене сдержанно, а вот Урганта похвалил.
«Нагиев для меня — темная лошадка. А Ваня свой, про него все понятно», — заявил актер.
Артист также высказался о коллегах Сергее Безрукове и Дмитрии Дюжеве. Он назвал звезду «Бригады» ненастоящим, а коллегу по «Жмуркам» — очень лживым. По словам Панина, Дюжев всегда был таким, и они даже ругались из-за этого.
Напомним, шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с конца февраля. Некоторые считают, что причина этого в политической позиции ведущего.
Нагиев же публично не делился мнением об актуальных событиях. Однако шоумен не стал вести новый сезон «Голоса». На Первом канале объяснили, что ведущий просто взял отпуск, чтобы отдохнуть от проекта, который ведет много лет.