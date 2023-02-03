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Медведев «назначил» экономике Украины садистское лечение

Политика
Медведев «назначил» экономике Украины садистское лечение

Украинская экономика постепенно будет проходить садистское лечение, а Запад с презрением будет смотреть на замученный им же Киев, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, киевская нацистская банда окончательно спятила от наркотиков и обилия крови. Она будет смеяться над прекращением жизнедеятельности или смертью Украины. Что касается «западных лекарей», то они будут с холодным презрением смотреть на агонию замученного ими же пациента.

«Садистское лечение экономики Украины будет проходить постепенно. Сначала – это ампутация промышленности и аграрного сектора. Затем паралич экономики в целом. Ну а после – органическая гибель остатков самой страны», — написал Медведев в Telegram-канале.

Зампред Совбеза России ранее заявил, что Украина не просуществует без оружия НАТО ни дня.
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