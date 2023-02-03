Медведев «назначил» экономике Украины садистское лечение

По словам политика, киевская нацистская банда окончательно спятила от наркотиков и обилия крови. Она будет смеяться над прекращением жизнедеятельности или смертью Украины. Что касается «западных лекарей», то они будут с холодным презрением смотреть на агонию замученного ими же пациента.