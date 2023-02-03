Бастрыкин поручил проверить видео с избиением пенсионерки внуком в Самаре

На кадрах, опубликованных в Сети, 19-летний юноша наносит удары пожилой родственнице. Та сидит на полу и пытается подняться на кровать. В этот момент нападавший ставит ногу на голову пенсионерки и вновь бьет. Мотивы злоумышленника пока не известны. Сейчас он находится в больнице на стационарном лечении.