Бастрыкин поручил проверить видео с избиением пенсионерки внуком в Самаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить видео, на котором молодой человек из Самары избивает свою бабушку. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
По данным полиции, ролик был снят в начале января. Потерпевшая отказалась писать заявление на внука.
На кадрах, опубликованных в Сети, 19-летний юноша наносит удары пожилой родственнице. Та сидит на полу и пытается подняться на кровать. В этот момент нападавший ставит ногу на голову пенсионерки и вновь бьет. Мотивы злоумышленника пока не известны. Сейчас он находится в больнице на стационарном лечении.
Ранее Бастрыкин распорядился выяснить обстоятельства нападения мужчины на двух пассажиров московского метро, передает «Царьград».