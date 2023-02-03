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Бастрыкин поручил проверить видео с избиением пенсионерки внуком в Самаре

Происшествия
Бастрыкин поручил проверить видео с избиением пенсионерки внуком в Самаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить видео, на котором молодой человек из Самары избивает свою бабушку. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

По данным полиции, ролик был снят в начале января. Потерпевшая отказалась писать заявление на внука.

На кадрах, опубликованных в Сети, 19-летний юноша наносит удары пожилой родственнице. Та сидит на полу и пытается подняться на кровать. В этот момент нападавший ставит ногу на голову пенсионерки и вновь бьет. Мотивы злоумышленника пока не известны. Сейчас он находится в больнице на стационарном лечении.

Ранее Бастрыкин распорядился выяснить обстоятельства нападения мужчины на двух пассажиров московского метро, передает «Царьград».
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