Второй случай заражения штаммом коронавируса «Кракен» выявили в России

Роспотребнадзор сообщил о втором случае штамма коронавируса «Кракен» на территории России.
Заболевание протекает у пациента в легкой форме. Материал для исследования получен из Республики Тыва, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса в России.
«Лабораторией Роспотребнадзора <...> выявлен второй случай заражения подвариантом «Омикрона» XBB 1.5 «Кракен», — следует из материала Роспотребнадзора.
О выявлении первого случая штамма коронавируса «Кракен» в России стало известно 12 января. Инфекцию подхватила 32-летняя женщина из Пензы. Позже стало известно о ее успешном выздоровлении. К наиболее распространенным симптомам «Кракена» относятся лихорадка, ринит и кашель. Российские вакцины эффективны против этого подвида COID-19.