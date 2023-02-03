Второй случай заражения штаммом коронавируса «Кракен» выявили в России

О выявлении первого случая штамма коронавируса «Кракен» в России стало известно 12 января. Инфекцию подхватила 32-летняя женщина из Пензы. Позже стало известно о ее успешном выздоровлении. К наиболее распространенным симптомам «Кракена» относятся лихорадка, ринит и кашель. Российские вакцины эффективны против этого подвида COID-19.