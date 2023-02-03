Депутат Госдумы Гаврилов объяснил, за счет чего повысится качество корпоративного управления в РФ

При этом он подчеркнул важную деталь — антикоррупционное законодательство для компаний с госучастием и организаций, имеющих бюджетное финансирование, также меняется. По словам Гаврилова, теперь проверочные и контрольные мероприятия в организациях будут включать в себя не только проверки плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций, финансовые документы и исполнение задания учредителя, но и соблюдение антикоррупционного законодательства.