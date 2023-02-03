Депутат Госдумы Гаврилов объяснил, за счет чего повысится качество корпоративного управления в РФ

В преддверии подготовки к проведению годовых общих собраний акционеров по итогам 2022 года председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал об основных целях повышения качества корпоративного управления в России. В беседе с корреспондентом ФАН он также объяснил, как новый курс корпоративной политики, реализованный в новых законах, повлияет на зарплаты сотрудников компаний.
По его мнению, теперь вместо ежегодной чехарды с переизбраниями и бесконечными согласованиями в органах власти совет директоров приобретает устойчивость и возможность сконцентрироваться на приоритетных задачах в области аудита, кадровых решениях, согласовании крупных сделок и прочих процессах. Это касается также вопросов рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности, распределения дивидендов, формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения.
«Предложенные нашим комитетом и впоследствии принятые законодательные изменения позволят защитить компании от неэффективных затрат на вознаграждение независимых директоров-иностранцев, которые убегают за границу. Они поспособствуют также более полному учету принципа добросовестного поведения в отношении вознаграждений, выплачиваемых сотрудникам и директорам компаний», — рассказал политик.
При этом он подчеркнул важную деталь — антикоррупционное законодательство для компаний с госучастием и организаций, имеющих бюджетное финансирование, также меняется. По словам Гаврилова, теперь проверочные и контрольные мероприятия в организациях будут включать в себя не только проверки плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций, финансовые документы и исполнение задания учредителя, но и соблюдение антикоррупционного законодательства.
«Мы согласны с позицией Минтруда РФ в отношении ответственности руководителей, допускающих конфликт интересов сотрудников, а также с рекомендациями Банка России о формировании советов директоров публичных акционерных обществ в условиях текущей геополитической обстановки. Наша совместная работа с Банком России и Минэкономразвития России в этом направлении будет продолжена в ходе весенней сессии», — поделился планами Гаврилов.
Ранее директор производственной компании, коуч по международным стандартам Татьяна Шпицер объяснила, как перестроить предпринимательский сектор России на отечественную модель, и почему это так важно начинать делать уже сейчас. Она также рассказала о проведенной экспертной аналитике проблемы и дала советы для безболезненной и благоприятной переориентировки с западной модели на российскую.