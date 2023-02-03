Жителя Кубани задержали спустя шесть лет после изнасилования малолетней племянницы

Правоохранители Краснодарского края раскрыли изнасилование ребенка. По подозрению в преступлении был задержан житель Тимашевска, сообщил канал РЕН ТВ.
Первое надругательство было совершено шесть лет назад, но потерпевшая только сейчас рассказала обо все матери. По словам девочки, ей было шесть лет, когда дядя впервые ее изнасиловал. Следующее преступление произошло в 2022 году, когда родственники отдыхали в гостинице в Геленджике.
Житель Новокузнецка предстал перед судом за развращение несовершеннолетних. Следователи установили, что от действий извращенца пострадали более 60 детей, сообщило издание A42.RU.