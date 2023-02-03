Жителя Кубани задержали спустя шесть лет после изнасилования малолетней племянницы

Первое надругательство было совершено шесть лет назад, но потерпевшая только сейчас рассказала обо все матери. По словам девочки, ей было шесть лет, когда дядя впервые ее изнасиловал. Следующее преступление произошло в 2022 году, когда родственники отдыхали в гостинице в Геленджике.