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Соль с месторождений в новых регионах России может пополнить объемы экспорта

Экономика
Соль с месторождений в новых регионах России может пополнить объемы экспорта

Месторождения соли, разработанные в новых регионах РФ, пополнят объемы экспорта продукта, рассказали эксперты РИА Новости.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, восстановление предприятия «Артемсоль» и солевых шахт в недавно освобожденном Соледаре поспособствует увеличению предложения соли в стране. Часть сырья покроет импорт, однако, для внутреннего рынка это будут слишком большие объемы, считает специалист в энергетике Леонид Хазанов. Ресурс можно экспортировать, например, в Африку или Азию.

Поэтому около 900-950 тысяч тонн могут пойти на экспорт, В связи с этим, уже сегодня необходимо прорабатывать потенциальную логистику, уверены аналитики.
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