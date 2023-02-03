Соль с месторождений в новых регионах России может пополнить объемы экспорта

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, восстановление предприятия «Артемсоль» и солевых шахт в недавно освобожденном Соледаре поспособствует увеличению предложения соли в стране. Часть сырья покроет импорт, однако, для внутреннего рынка это будут слишком большие объемы, считает специалист в энергетике Леонид Хазанов. Ресурс можно экспортировать, например, в Африку или Азию.