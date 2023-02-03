Посол США Прессман рассказал о нежелании властей Венгрии говорить с ним о Путине

Американский посол в Будапеште Дэвид Прессман пожаловался, что руководство Венгрии обсуждает с ним проблемы ЛГБТ, а не политику президента России Владимира Путина, передает The New York Times.
Стоит отметить, что дипломат является открытым геем. В США он работал юристом и занимался вопросами соблюдения прав представителей ЛГБТ.
По словам Прессмана, во время встреч с венгерскими властями с ним постоянно хотят говорить о прогрессивных гендерных проблемах.
«Я останавливаю их и говорю: "Нет, на самом деле я хочу поговорить с вами о зависимости Венгрии от Владимира Путина"», — пожаловался посол США.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выдвинула Венгрии ультиматум из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ.