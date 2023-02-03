Багдад и Эр-Рияд обсудили развитие экономического сотрудничества

При посредничестве иракского руководства в последние годы региональные противники провели несколько раундов переговоров, нацеленных на нормализацию отношений. Несмотря на отсутствие заметных сдвигов в этом процессе, диалог неспешно продолжается. Примечательно, что несколько дней назад Фуад Хосейн сообщил, что глава МИД Саудовской Аравии в Багдаде встретится с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Однако на пресс-конференции ни одна из сторон не упомянула о возможности очередного раунда переговоров.