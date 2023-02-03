Багдад и Эр-Рияд обсудили развитие экономического сотрудничества

На пресс-конференции главы МИД двух стран не упомянули о возможном раунде переговоров Саудовской Аравии и Ирана.
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хосейн и его коллега из Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд провели по итогам переговоров в Багдаде совместную пресс-конференцию.
На ней глава иракского МИД призвал к расширению экономического сотрудничества с Эр-Риядом. Он приветствовал надежное партнерство с королевством в нефтяной сфере и готовность саудовских властей поддержать свои компании, инвестирующие в Ирак. Также министр выразил надежду, что Багдад сможет импортировать электроэнергию из Саудовской Аравии или других стран Персидского залива.
В свою очередь, Фейсал бин Фархан отметил, что «положительное экономическое развитие» Ирака создает возможности для сотрудничества между двумя государствами на уровне частного сектора. Однако на фоне царящего в стране кризиса, затрагивающего едва ли не все основные сферы жизнедеятельности, такое заявление кажется чрезмерно оптимистичным.
В настоящее время богатый нефтью Ирак сталкивается сразу с несколькими серьезными проблемами. Инфраструктура государства после череды войн фактически разрушена, как и сектор государственных услуг. Оперативно взяться за восстановление страны не позволяют всеобъемлющая коррупция и противоречия между главными политическими силами, которые можно условно разделить на про- и антииранские движения, а также обособленно стоящие курдские.
На этом фоне Ирак находится в прямой зависимости от поставок электричества и энергоносителей из Ирана, но старается отыскать альтернативные источники. Багдад пытается заручиться поддержкой и Саудовской Аравии, одновременно стремясь примирить соперничающие Тегеран и Эр-Рияд.
При посредничестве иракского руководства в последние годы региональные противники провели несколько раундов переговоров, нацеленных на нормализацию отношений. Несмотря на отсутствие заметных сдвигов в этом процессе, диалог неспешно продолжается. Примечательно, что несколько дней назад Фуад Хосейн сообщил, что глава МИД Саудовской Аравии в Багдаде встретится с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Однако на пресс-конференции ни одна из сторон не упомянула о возможности очередного раунда переговоров.