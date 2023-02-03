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Трупы двоих мужчин обнаружили в общежитии подмосковного Красногорска

Происшествия
Трупы двоих мужчин обнаружили в общежитии подмосковного Красногорска

В подмосковном Красногорске обнаружили тела двоих мужчин 23 лет и 31 года. Инцидент произошел в одной из комнат местного общежития. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, погибшими оказались уроженцы Дагестана. Предварительной причиной смерти назвали передозировку наркотиками.

Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

В Петербурге человеческий скелет нашли на территории заброшенного офиса, передает РИАМО. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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