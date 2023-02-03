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Большегруз перевернулся в Амурской области

Происшествия
Большегруз перевернулся в Амурской области

Сотрудники УГИБДД России по Амурской области разбираются в причинах ДТП в Бурейском муниципальном округе.

По данным ведомства, утром на федеральной автотрассе «Амур» столкнулись два грузовика, в результате один из большегрузов опрокинулся на бок и практически полностью заблокировал движение транспорта, сообщает AmurInfo.

К данному моменту известно, что 47-летний водитель Volvo получил повреждения. Ему была оказана медицинская помощь. Полицейские и сотрудники регионального ГИБДД сейчас выясняют обстоятельства и причину инцидента.
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