Большегруз перевернулся в Амурской области

Сотрудники УГИБДД России по Амурской области разбираются в причинах ДТП в Бурейском муниципальном округе.
По данным ведомства, утром на федеральной автотрассе «Амур» столкнулись два грузовика, в результате один из большегрузов опрокинулся на бок и практически полностью заблокировал движение транспорта, сообщает AmurInfo.
К данному моменту известно, что 47-летний водитель Volvo получил повреждения. Ему была оказана медицинская помощь. Полицейские и сотрудники регионального ГИБДД сейчас выясняют обстоятельства и причину инцидента.