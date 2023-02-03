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Ирина Ортман собирается судиться с экс-участницей «Тутси» из-за критики группы

Шоу-бизнес
Ирина Ортман собирается судиться с экс-участницей «Тутси» из-за критики группы

Певица Ирина Ортман отреагировала на нелестные высказывания в адрес группы «Тутси» ее бывшей участницы Насти Крайновой. Артистка планирует подать в суд на экс-коллегу.

Крайновой предложили вернуться в группу, чтобы продолжить гастролировать, но певица отказалась и жестко раскритиковала музыкальный коллектив, назвав их песни «колхозом». Ортман пришла в ярость от заявлений бывшей коллеги и заявила о намерении с ней судиться.

«Сейчас она пытается нас провоцировать, но ничего не выйдет. Настю ждут суды, потому что она ведет себя непорядочно по отношению к группе, которая для нее сделала немало», — заявила Ортман изданию «Газета.Ru».

По словам певицы, Крайнова продолжает выступать под брендом «Тутси», в то время, как коллектив функционирует. Исполнительница призналась, что даже продюсер Виктор Дробыш говорил бывшей участнице группы, чтобы она прекращала так себя вести.
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