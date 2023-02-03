Представитель МИД КНР потребовала остановить спекуляции на тему шпионского аэростата

Спекуляции в отношении китайского шпионского аэростата следует свести на нет. С таким призывом выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Она отреагировала на сообщения о разведывательном воздушном шаре, который обнаружили в небе над США. Дипломат дала понять, что соответствующие спекуляции без выяснения обстоятельств не приближают к разрешению ситуации.
«Я хочу подчеркнуть, что спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования (проблемы)», — подчеркнула Мао Нин.
На этом фоне спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти обратился к китайскому руководству с обвинением в пренебрежительном отношении к независимости страны. Известно, что политик также собрал разведбрифинг по этому поводу.