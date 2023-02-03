Приехавшая в Стамбул Татьяна Брухунова пожаловалась на грязь и бездомных

Некоторые подписчики Брухуновой предположили, что облик Стамбула портят приезжие, но жена артиста опровергла эту точку зрения. Она лично видела, как местные жители мусорят на улицах, заверила супруга Петросяна. Знаменитость добавила, что была и в других городах Турции, но не один не произвел на нее такое удручающее впечатление, как Стамбул.