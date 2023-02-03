Приехавшая в Стамбул Татьяна Брухунова пожаловалась на грязь и бездомных

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась неприятными впечатлениями от поездки в Стамбул. Супруга артиста призналась, что ей не понравился город из-за бездомных и грязи на улицах.
Знаменитость опубликовала в соцсетях кадры, снятые во время прогулки по турецкому городу. Брухунова призналась подписчикам, что после первого дня в Стамбуле любви к нему у нее не возникло.
«Очень грязно. Бездомные всюду лежат, едят, спят. Курят везде и все!» — пожаловалась жена Петросяна.
Супруга юмориста также осталась недовольна поездкой в такси. По словам знаменитости, водитель всю дорогу разговаривал по телефону через громкую связь.
Некоторые подписчики Брухуновой предположили, что облик Стамбула портят приезжие, но жена артиста опровергла эту точку зрения. Она лично видела, как местные жители мусорят на улицах, заверила супруга Петросяна. Знаменитость добавила, что была и в других городах Турции, но не один не произвел на нее такое удручающее впечатление, как Стамбул.