ЦРУ и Белый дом опровергли сообщения о предложении Бернса отдать России 20% Украины

Сообщения СМИ о предложении руководителя ЦРУ Уильяма Бернса передать России 20% украинской территории для завершения конфликта являются «неточными», заявил заместитель представителя Совета по нацбезопасности при Белом доме Шон Дэвитт, слова которого передает Newsweek.
По информации журналистов, еще один сотрудник ЦРУ назвал «абсолютно ложными» сообщения об инициативе Бернса. В то же время первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский не стал комментировать эти слухи, пишет «ПолитРоссия».
Ранее сообщалось, что швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung узнала о плане «мирного урегулирования» директора ЦРУ. Глава ведомства, по словам журналистов, предлагал отдать Москве 20% территории Украины, что можно сравнить с республиками Донбасса.