ЦРУ и Белый дом опровергли сообщения о предложении Бернса отдать России 20% Украины

По информации журналистов, еще один сотрудник ЦРУ назвал «абсолютно ложными» сообщения об инициативе Бернса. В то же время первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский не стал комментировать эти слухи, пишет «ПолитРоссия».