Сотрудники ДПС остановили машину с 162 кг наркотиков в Гатчине

Сотрудники полиции задержали в Гатчине мужчину, который перевозил в багажнике своего автомобиля наркотики. Оперативники обнаружили в машине шесть полипропиленовых мешков с веществом растительного происхождения, общей массой 162 кг.
За рулем авто находился мужчина, работающий столяром. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фигуранту может грозить тюремный срок, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
В городском округе Кашира по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 22-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, сообщало РИАМО. Молодой человек признался, что забрал запрещенные вещества в деревне Марфино и вез их в Воронеж.