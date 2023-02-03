Сотрудники ДПС остановили машину с 162 кг наркотиков в Гатчине

В городском округе Кашира по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 22-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, сообщало РИАМО. Молодой человек признался, что забрал запрещенные вещества в деревне Марфино и вез их в Воронеж.