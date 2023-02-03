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Сотрудники ДПС остановили машину с 162 кг наркотиков в Гатчине

Происшествия
Сотрудники ДПС остановили машину с 162 кг наркотиков в Гатчине

Сотрудники полиции задержали в Гатчине мужчину, который перевозил в багажнике своего автомобиля наркотики. Оперативники обнаружили в машине шесть полипропиленовых мешков с веществом растительного происхождения, общей массой 162 кг.

За рулем авто находился мужчина, работающий столяром. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фигуранту может грозить тюремный срок, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В городском округе Кашира по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 22-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, сообщало РИАМО. Молодой человек признался, что забрал запрещенные вещества в деревне Марфино и вез их в Воронеж.
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