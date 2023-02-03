Депутат Сухарев выступил за повышение материнского капитала для медработников

В целях поддержки медработников и уменьшения дефицита кадров следует изучить вопрос о возможности введения повышающего коэффициента в размере 25% суммы при оформлении маткапитала семьями, где один или оба родителя трудятся в государственной системе здравоохранения, говорится в обращении.