Депутат Сухарев выступил за повышение материнского капитала для медработников

Депутат Иван Сухарев выступил с инициативой поднять размер материнского капитала для работников медицинской сферы. Соответствующее письмо он направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает RT.
По его словам, пандемия COVID-19 напомнила о важности и востребованности медиков. Также она указала на проблему нехватки кадров, которая по-прежнему актуальна.
Так, в конце 2022 года дефицит врачей оценивался в 25-26 тысяч специалистов, а среднего медицинского персонала — порядка 50 тысяч человек.
В целях поддержки медработников и уменьшения дефицита кадров следует изучить вопрос о возможности введения повышающего коэффициента в размере 25% суммы при оформлении маткапитала семьями, где один или оба родителя трудятся в государственной системе здравоохранения, говорится в обращении.