В Самаре психбольной разбил участковому голову дверью от тумбочки

В Самаре неадекватный местный житель разбил полицейскому голову доской. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По информации издания, участкового вызвали врачи психиатрической больницы, которые не могли успокоить пациента. Тот бросался на окружающих и отказывался ехать в медучреждение.
Однако с прибытием правоохранителя ситуация не изменилась. Агрессор схватил дверь от тумбочки и ударил стража порядка в висок. У старшего лейтенанта диагностировали черепно-мозговую травму. Дебошира удалось доставить в стационар.