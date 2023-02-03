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Немцы встали на сторону Соловьева после его критики в адрес канцлера Германии Шольца

Политика
Немцы встали на сторону Соловьева после его критики в адрес канцлера Германии Шольца

Российский телеведущий Владимир Соловьев говорит о том, о чем думают большинство граждан Германии. К такому выводу пришли читатели немецкого издания Focus после критики журналиста в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.

В эфире своей программы ведущий сказал, что нынешний глава германского правительства оказался не тенью великих канцлеров, а разрушителем основ послевоенной немецкой политики. Плюс ко всему политик вверг свою страну в кризис.

«Он прав. Немецкое правительство – действительно посмешище», — написала юзер под ником Rosemarie Kreisel.

Комментаторы пришли к выводу, что власти Германии сами довели страну до экономического кризиса, приняв решение о введении санкций против России.

«Он говорит именно то, что думают и знают большинство немцев», — подчеркнул пользователь Brigitte Muus.

Ранее сообщалось, что Шольц выступил за дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Политик добавил, что он намерен продолжить созваниваться с российским президентом Владимиром Путиным.
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