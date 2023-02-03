Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мужчина лишился ног при наезде тепловоза в Ленобласти

Происшествия
Мужчина лишился ног при наезде тепловоза в Ленобласти

Житель Ленинградской области лишился конечностей, попав под тепловоз. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел возле моста в Выборгский поселок. Там поезд отрезал ноги пешеходу, оказавшемуся на путях. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Медики оценивают состояние пациента как тяжелое. Его поместили в реанимационное отделение. Врачи проводят гражданину экстренную операцию.

Ранее в Ленобласти грузовой состав насмерть сбил мужчину, передает РИАМО. Машинист применил торможение, но столкновения избежать не удалось.
ленобласть поезд пострадавший
Военкоры ФАН
Лучшие в аду