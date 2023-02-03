Мужчина лишился ног при наезде тепловоза в Ленобласти

Житель Ленинградской области лишился конечностей, попав под тепловоз. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел возле моста в Выборгский поселок. Там поезд отрезал ноги пешеходу, оказавшемуся на путях. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.
Медики оценивают состояние пациента как тяжелое. Его поместили в реанимационное отделение. Врачи проводят гражданину экстренную операцию.
Ранее в Ленобласти грузовой состав насмерть сбил мужчину, передает РИАМО. Машинист применил торможение, но столкновения избежать не удалось.