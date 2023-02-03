Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сотрудник МЧС из Москвы перевел мошенникам 1,5 млн рублей, испугавшись тюрьмы

Происшествия
Сотрудник МЧС из Москвы перевел мошенникам 1,5 млн рублей, испугавшись тюрьмы

Сотрудник МЧС из Москвы стал жертвой мошенников. Он перевел аферистам 1,5 млн рублей, испугавшись уголовной ответственности, пишет Telegram-канал BAZA.

Злоумышленники позвонили спасателю, представились сотрудниками банка и сообщили, что деньги с его счета якобы ушли для украинских войск. Более того, такая же неприятная история случилась с его женой. Испугавшись тюрьмы, сотрудник МЧС согласился взять несколько кредитов и установить на телефон программу удаленного доступа, чтобы перевести почти 1,5 млн рублей.

Мужчина понял, что стал жертвой аферистов, когда последние стали его уговаривать взять новый кредит. Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Полиция ищет преступников.

В Подмосковье рассказали о схемах мошенничества с использованием СНИЛС, сообщало РИАМО. В главном управлении региональной безопасности Московской области отметили, что нужно быть бдительными и осторожными при обращении с персональными данными и помнить, что номер СНИЛС никогда не проверяют полицейские на улице или сотрудники ПФР.
мошенник тюрьма мчс
Военкоры ФАН
Лучшие в аду