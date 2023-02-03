Сотрудник МЧС из Москвы перевел мошенникам 1,5 млн рублей, испугавшись тюрьмы

Злоумышленники позвонили спасателю, представились сотрудниками банка и сообщили, что деньги с его счета якобы ушли для украинских войск. Более того, такая же неприятная история случилась с его женой. Испугавшись тюрьмы, сотрудник МЧС согласился взять несколько кредитов и установить на телефон программу удаленного доступа, чтобы перевести почти 1,5 млн рублей.