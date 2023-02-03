Сотрудник МЧС из Москвы перевел мошенникам 1,5 млн рублей, испугавшись тюрьмы

Сотрудник МЧС из Москвы стал жертвой мошенников. Он перевел аферистам 1,5 млн рублей, испугавшись уголовной ответственности, пишет Telegram-канал BAZA.
Злоумышленники позвонили спасателю, представились сотрудниками банка и сообщили, что деньги с его счета якобы ушли для украинских войск. Более того, такая же неприятная история случилась с его женой. Испугавшись тюрьмы, сотрудник МЧС согласился взять несколько кредитов и установить на телефон программу удаленного доступа, чтобы перевести почти 1,5 млн рублей.
Мужчина понял, что стал жертвой аферистов, когда последние стали его уговаривать взять новый кредит. Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Полиция ищет преступников.
В Подмосковье рассказали о схемах мошенничества с использованием СНИЛС, сообщало РИАМО. В главном управлении региональной безопасности Московской области отметили, что нужно быть бдительными и осторожными при обращении с персональными данными и помнить, что номер СНИЛС никогда не проверяют полицейские на улице или сотрудники ПФР.