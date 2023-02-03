Глава Минэнерго Шульгинов назвал цену российского газа для Белоруссии в 2023 году

Стоимость российского газа для Белоруссии в 2023 году будет соответствовать цене прошлого года с расчетом в рублях, заявил в ходе общения с журналистами глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
Как пояснил министр, в 2022 году цена энергоресурса для поставок в республику была согласована на уровне 2021 года и составила 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля прошлого года Минск перешел на оплату сырья в российских рублях.
В декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал о договоренности Москвы и Минска зафиксировать стоимость российского газа для Белоруссии на три года. Кроме того, страны работают над согласованием принципов функционирования и регулирования объединенного рынка природного газа Союзного государства.