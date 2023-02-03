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Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей

Общество
Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей

Маркетплейс Wildberries анонсировал введение запрета на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей.

В пресс-службе ритейлера рассказали, что реализация соответствующих товаров на площадке прекратится уже в ближайшие дни. Пользователи не смогут приобрести безникотиновые курительные приборы, смеси, вейпы, различные аппараты для курения и жидкости на Wildberries с 7 февраля, передает ТАСС.

Представители компании также указали на действия недобросовестных продавцов. В Wildberries выяснили, что они использовали продажу безникотиновой продукции как лазейку для продажи никотиновых изделий, что запрещено правилами маркетплейса.
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