Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей

В пресс-службе ритейлера рассказали, что реализация соответствующих товаров на площадке прекратится уже в ближайшие дни. Пользователи не смогут приобрести безникотиновые курительные приборы, смеси, вейпы, различные аппараты для курения и жидкости на Wildberries с 7 февраля, передает ТАСС.