Марочко: бойцы ВСУ нанесли артудар по сослуживцам, которые хотели сдаться в плен ВС РФ

Украинские артиллеристы нанесли удар по группе из 12 сослуживцев, которые намеревались сдаться в плен к ВС РФ, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В пятницу, 3 февраля, Марочко сообщил о расправе украинских бойцов над сослуживцами в беседе с ТАСС. Инцидент произошел у населенного пункта Кременная, где ВСУ вывесили белый флаг. Старший поста стал запрашивать возможность сдаться 12 военнослужащим. После этого другое подразделение ВСУ открыло по пункту огонь из артиллерии.
«По предварительной оценке, с большой долей вероятности все [они] погибли», — подчеркнул Марочко.
Ранее подполковник сообщил, что противник стягивает резервы на Сватовском направлении для восполнения санитарных и безвозвратных потерь.