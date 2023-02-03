Марочко: бойцы ВСУ нанесли артудар по сослуживцам, которые хотели сдаться в плен ВС РФ

В пятницу, 3 февраля, Марочко сообщил о расправе украинских бойцов над сослуживцами в беседе с ТАСС. Инцидент произошел у населенного пункта Кременная, где ВСУ вывесили белый флаг. Старший поста стал запрашивать возможность сдаться 12 военнослужащим. После этого другое подразделение ВСУ открыло по пункту огонь из артиллерии.