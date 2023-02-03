Reuters: Казахстан в 2022 году нарастил поставки нефти в обход России

Казахстан в 2022 году сократил поставки нефти по трубопроводной сети в России, нарастив транспортировку энергоресурса в обход страны, сообщило агентство Reuters.
Частично снижение прокачки казахстанского сырья по российской территории связано с авариями, частично — с требованием президента республики Касым-Жомарта Токаева. При этом основная часть нефти из Казахстана, идущей по другим маршрутам, транспортировалась в Китай.
У республики нет выхода к мировому океану, поэтому экспорт энергоносителя традиционно осуществлялся по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до Новороссийска. Крупнейшими акционерами магистрали являются «Транснефть» (24%) и казахстанский «КазМунайГаз» (19%).
Между тем власти Казахстана намерены закрыть торговое представительство в России. Правительство выпустило соответствующее постановление, которое сейчас проходит стадию общественного обсуждения, пишет телеканал «Санкт-Петербург».