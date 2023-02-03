Власти построят в Подмосковье пять спортивных комплексов с катками

В новом Орехово-Зуевском ФОКе подходит к завершению возведение первого этажа здания. В комплексе будут размещены ледовая площадка, трибуны на 330 мест и спортивный зал. Ввод объекта в эксплуатацию, как и в Домодедове, намечен на весну будущего года.