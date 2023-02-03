Власти построят в Подмосковье пять спортивных комплексов с катками

Эксперты провели проверку работ по возведению в Московской области двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Об этом уведомили в пресс-службе Главного управления Государственного строительного надзора Подмосковья.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», строители приступили к возведению корпуса для спортивных соревнований, в котором на ледовой арене смогут тренироваться до 100 человек, а вместимость трибун составит 230 мест. В настоящее время осуществляется монтаж подземной части строения.
В новом Орехово-Зуевском ФОКе подходит к завершению возведение первого этажа здания. В комплексе будут размещены ледовая площадка, трибуны на 330 мест и спортивный зал. Ввод объекта в эксплуатацию, как и в Домодедове, намечен на весну будущего года.
Данные спорткомплексы в Подмосковье сооружают в процессе выполнения региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». До 2026 ФОКи с катками построят еще в нескольких городах региона.