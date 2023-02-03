Итальянская федерация футбола требует снять с «Ювентуса» 20 очков в Серии A

Туринский клуб «Ювентус» хотят лишить 20 очков в чемпионате Италии по футболу.
Федерация футбола Италии (FIGC) продолжает свое расследование в отношении «Ювентуса», с которого ранее сняли 15 очков в Серии A за финансовые махинации. Об этом информирует издание Corriere dello Sport. По данным источника, прокуратура FIGC выявила новые махинации с зарплатами игроков во время пандемии коронавируса и потребовала снять с туринского клуба еще 20 очков. В «Ювентусе» пока не комментировали эту информацию.
Туринский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Наполи», пишет RT. На счету «старой синьоры» 23 очка. В следующем матче Серии А «Ювентус» в гостях сыграет с «Салернитаной».