Итальянская федерация футбола требует снять с «Ювентуса» 20 очков в Серии A

Федерация футбола Италии (FIGC) продолжает свое расследование в отношении «Ювентуса», с которого ранее сняли 15 очков в Серии A за финансовые махинации. Об этом информирует издание Corriere dello Sport. По данным источника, прокуратура FIGC выявила новые махинации с зарплатами игроков во время пандемии коронавируса и потребовала снять с туринского клуба еще 20 очков. В «Ювентусе» пока не комментировали эту информацию.