Стюардесса призвала отказаться от использования туалетной бумаги на борту самолета

Американская стюардесса Сьерра Мист посоветовала не использовать туалетную бумагу в самолете. На бортпроводницу подписано более трех миллионов пользователей в TikTok.
Мист рекомендовала обратить внимание на более плотные бумажные полотенца. Дело в том, что качество туалетной бумаги в уборных комнатах самолетов нередко оставляет желать лучшего. Более того, она может порваться в самый неподходящий момент, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на стюардессу.
Бортпроводница также призвала надевать обувь при посещении туалета в самолете. Мист напомнила, что жидкость на полу не всегда может оказаться водой из-под крана.