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Стюардесса призвала отказаться от использования туалетной бумаги на борту самолета

Общество
Стюардесса призвала отказаться от использования туалетной бумаги на борту самолета

Американская стюардесса Сьерра Мист посоветовала не использовать туалетную бумагу в самолете. На бортпроводницу подписано более трех миллионов пользователей в TikTok.

Мист рекомендовала обратить внимание на более плотные бумажные полотенца. Дело в том, что качество туалетной бумаги в уборных комнатах самолетов нередко оставляет желать лучшего. Более того, она может порваться в самый неподходящий момент, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на стюардессу.

Бортпроводница также призвала надевать обувь при посещении туалета в самолете. Мист напомнила, что жидкость на полу не всегда может оказаться водой из-под крана.
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