Стюардесса призвала отказаться от использования туалетной бумаги на борту самолета

Мист рекомендовала обратить внимание на более плотные бумажные полотенца. Дело в том, что качество туалетной бумаги в уборных комнатах самолетов нередко оставляет желать лучшего. Более того, она может порваться в самый неподходящий момент, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на стюардессу.