«Готовить не умею»: Пригожин рассказал о происхождении «повара Путина»

Бизнесмен обратил внимание, что так называемые медиаопарыши в принципе не представляют угрозы, пока не превратятся в мух. Такие люди питаются недостоверными прогнозами по типу «когда Пригожина убьют» или «когда Пригожина обнулят». Периодически в подобный бардак вмешиваются медиарэкетиры. Одним из ярких представителей этой группы был осужденный блогер Алексей Навальный, которого предприниматель неоднократно ловил на фейках.