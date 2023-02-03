«Готовить не умею»: Пригожин рассказал о происхождении «повара Путина»

Российский предприниматель Евгений Пригожин признался, что не умеет готовить, а образ «повара Путина» был придуман осужденным блогером Алексеем Навальным✱ (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности).
Издание «Новый день» обратило внимание на публикации в Сети о том, что деятельность бизнесмена якобы кем-то курируется и осуществляется по чьему-то поручению. Плюс ко всему было выражено мнение, что предприниматель опасен для действующих российских элит.
По словам Пригожина, все, что он делает, направлено исключительно на благо Родины по его же собственной инициативе. Бизнесмен отметил, что он никакую «фигу» в кармане не держит.
«С мнением многих из этих критиков я поверхностно знаком, слава Богу, времени на них не хватает. Надо помнить, что помимо медиааналитиков есть насекомые, под них маскирующиеся. Это медиарэкетиры и медиаопарыши, которые живут в огромной отхожей яме, по-русски – в дристалище. В нем кишат и размножаются всякие «фейгинакигальямовы». Это дристалище начинается с буквы «ю», а заканчивается словом «туб"», — сказал предприниматель.
Бизнесмен обратил внимание, что так называемые медиаопарыши в принципе не представляют угрозы, пока не превратятся в мух. Такие люди питаются недостоверными прогнозами по типу «когда Пригожина убьют» или «когда Пригожина обнулят». Периодически в подобный бардак вмешиваются медиарэкетиры. Одним из ярких представителей этой группы был осужденный блогер Алексей Навальный, которого предприниматель неоднократно ловил на фейках.
«Это он, кстати, придумал «повара Путина». Успешным ресторатором, признаюсь, много лет назад я был, а поваром – никогда. И готовить не умею. Кстати, Навальный был очень профессиональным медиарэкетиром. Тот же Стрелков ему и в подметки не годится. Стрелков стоил 300 тысяч рублей в месяц, а Навальный вымогал до 300 миллионов за раз. Правда, часть из них — на возврат кредитов своим инвесторам», — добавил Пригожин.
В заключение предприниматель предложил свой вариант борьбы с подобными личностями. Пригожин считает, что часть из них являются преступниками, поэтому в сложившейся ситуации необходимо проявлять осторожность.
«Поэтому к медиарэкетирам нужно относиться с осторожностью. И прикладывать усилия, чтобы их ловить, все же они преступники. На медиаопарышей, в прямом смысле слова, насрать. Медиадристалище – их основная среда обитания. Проблемы начнутся, когда они станут мухами. Тогда будем применять дихлофос. Это и будет реакция на них», — резюмировал бизнесмен.
Евгений Пригожин ранее подверг критике коррупционеров, которые пытаются использовать патриотические действия предпринимателя в личных целях. По его словам, сейчас либо ты делаешь все для фронта и победы, либо ты негодяй, вор, подонок и трус.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России