Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в Мурино

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в изнасиловании школьницы в Мурино. Жертвой злоумышленника стала 14-летняя девочка. Преступник познакомился с ней через мессенджер и пригласил к себе в гости, сообщает источник ФАН в экстренных службах.