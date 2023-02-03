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Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в Мурино

Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в Мурино

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в изнасиловании школьницы в Мурино. Жертвой злоумышленника стала 14-летняя девочка. Преступник познакомился с ней через мессенджер и пригласил к себе в гости, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

Мать потерпевшей обратилась в правоохранительные органы. Силовики пришли с обысками к подозреваемому и обнаружили порошок белого и серого цвета, фрагменты бумаги «марки», несколько полимерных пакетиков с застежками и электронные весы.

Все найденные предметы и вещества были изъяты для проведения экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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