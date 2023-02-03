Полицейские в подмосковном Орехово-Зуеве обнаружили нелегальных трудовых мигрантов

Сотрудники полиции Орехово-Зуевского горокруга получили сведения о нелегальных мигрантах, работающих в одной из деревень муниципалитета. На днях прошла проверка производственного цеха. Об этом уведомили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», в деревне Малая Дубна Московской области в цеху были выявлены 50 работающих граждан, приехавших из стран Средней Азии. Проверив их данные по информационным учетным базам, правоохранители установили, что семь человек нарушили миграционный закон РФ.
В отношении нарушителей оформили 13 административных протоколов по двум статьям КоАП. Каждого незаконного мигранта оштрафовали на 5000 рублей.
Нарушителей задержали и доставили в Центр временного содержания иностранцев. В ближайшее время их выдворят за пределы Российской Федерации. На организатора их противозаконной деятельности также завели административное дело.