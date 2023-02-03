Полицейские в подмосковном Орехово-Зуеве обнаружили нелегальных трудовых мигрантов

Как пишет издание «Вести Подмосковья», в деревне Малая Дубна Московской области в цеху были выявлены 50 работающих граждан, приехавших из стран Средней Азии. Проверив их данные по информационным учетным базам, правоохранители установили, что семь человек нарушили миграционный закон РФ.