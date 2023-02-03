Алексей Глызин рассказал о возмутительном поведении Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Певец и музыкант Алексей Глызин высказался о поведении своего более молодого коллеги Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе!». Артист вспомнил о возмутительном поступке экс-солиста дуэта Smash!!.
По словам Глызина, Лазарев как предводитель жюри всегда эмоционально возмущается, когда один судья не соглашается с остальными. Например, он обиделся на поэта-песенника Симона Осиашвили, поскольку тот не оценил выступление одного из участников.
«Симон — убеленный сединами, написавший огромное количество прекрасных стихов... А Сергей ему: «Ничего, Симон, вы не понимаете. Сейчас уже другой тренд»», — рассказал Глызин в интервью «АиФ».
Певец признался, что ему стало неудобно и захотелось пожурить молодого коллегу. Глызин хотел сказать Лазареву, что Осиашвили нужно уважать, поскольку он написал песню «Дорогие мои старики» и массу других композиций, вошедших в историю.