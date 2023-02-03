Чрезмерное пристрастие филиппинцев к курице удивило туристку из России

Тревел-блогер из России отдохнула на Филиппинах и поделилась своими впечатлениями в Сети.
Женщина съездила на остров Палаван. В своем блоге россиянка рассказала, чем ее разочаровала поездка. Женщина осталась недовольна криками птиц каждое утро, так как они мешали спать.
К тому же путешественницу удивило, что местные жители обожают блюда из курицы. В меню заведений практически не встретить морепродукты. К тому же россиянка опровергла миф, что на Филиппинах все дешево.
«Туры, еда, приличные отели — это все стоит совсем не "копейки"» — рассказала женщина.
Среди других минусов отдыха женщина назвала сложности с поиском отеля по приемлемой цене и качественным сервисом. Чаще всего туристы также жалуются на плохой интернет и ограниченность мест, где принимают банковские карты.