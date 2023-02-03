В Сети обсуждают чернокожего новгородского богатыря в сериале «Викинги: Вальхалла»

Бойца из Новгорода сыграл чернокожий австралиец Кайоде Акиньеми. Согласно сюжету, он прибыл из Константинополя. Вполне вероятно, что в VIII-IX веках в Византии жили и такие бойцы, сообщает издание kp.ru. Тем временем пользователи Сети обсуждают появление необычного «новгородца». Многие считают, что толерантность в Европе стала граничить с безумием.