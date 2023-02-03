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В Сети обсуждают чернокожего новгородского богатыря в сериале «Викинги: Вальхалла»

Общество
В Сети обсуждают чернокожего новгородского богатыря в сериале «Викинги: Вальхалла»

Второй сезон сериала «Викинги: Вальхалла» вызвал недоумение у пользователей Сети. Кинолюбители обсуждают новгородского богатыря, которого сыграл чернокожий актер Кайоде Акиньеми.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин обратил внимание на внешность «земляка» в Telegram-канале и назвал его «типичным викингом из древнего Новгорода». Градоначальник считает, что создателям сериала стоит подарить книгу по истории.

В Сети обсуждают чернокожего новгородского богатыря в сериале «Викинги: Вальхалла»

Бойца из Новгорода сыграл чернокожий австралиец Кайоде Акиньеми. Согласно сюжету, он прибыл из Константинополя. Вполне вероятно, что в VIII-IX веках в Византии жили и такие бойцы, сообщает издание kp.ru. Тем временем пользователи Сети обсуждают появление необычного «новгородца». Многие считают, что толерантность в Европе стала граничить с безумием.
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