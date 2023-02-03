В Сети обсуждают чернокожего новгородского богатыря в сериале «Викинги: Вальхалла»

Второй сезон сериала «Викинги: Вальхалла» вызвал недоумение у пользователей Сети. Кинолюбители обсуждают новгородского богатыря, которого сыграл чернокожий актер Кайоде Акиньеми.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин обратил внимание на внешность «земляка» в Telegram-канале и назвал его «типичным викингом из древнего Новгорода». Градоначальник считает, что создателям сериала стоит подарить книгу по истории.
Бойца из Новгорода сыграл чернокожий австралиец Кайоде Акиньеми. Согласно сюжету, он прибыл из Константинополя. Вполне вероятно, что в VIII-IX веках в Византии жили и такие бойцы, сообщает издание kp.ru. Тем временем пользователи Сети обсуждают появление необычного «новгородца». Многие считают, что толерантность в Европе стала граничить с безумием.